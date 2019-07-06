Как перевезти вещи в новую квартиру не потратив много времени и денег

Люди, которые хотя бы раз в своей жизни сталкивались с переездом, знают, что данный процесс непременно связан с большим количество стресса. Чтобы максимально оптимизировать данный процесс и сберечь огромное количество нервных клеток следует воспользоваться нижеуказанными советами.

Избавиться от хлама

В первую очередь стоит понять, что не стоит перевозить в новую квартиру ненужные вещи, которые, как правило, пылятся в шкафах. Если вещью не пользовались в течение нескольких лет, то шанс на то, что в будущем ей найдется применение, стремится к нулю. Рекомендуется провести тщательную сортировку и избавиться раз и навсегда от хлама. Если выкидывать какую-либо вещь не поднимается рука, то можно отдать её знакомым или воспользоваться сервисом бесплатных объявлений. В большинстве случаев уже на следующий день она покинет порог квартиры.

Правильная сортировка

Можно разделить вещи в зависимости от комнаты, в которой они находятся, или же рассортировать их в зависимости от хозяина. Если на переезд отведен большой временной промежуток, то можно дополнительно внутри каждой группы разделить изделия по принципу значимости. В первую группу отправить наиболее часто используемые предметы, которые понадобятся на новом месте в первую очередь. Во вторую группу отправить вещи “по случаю” (например, одежду для другого сезона. А в третью – вещи “про запас”. Квартирные переезды по Москве недорого это не фантастика, достаточно просто хорошо изучить предложения перевозчиков.

Упаковывать и, что самое главное распаковывать их необходимо в том же порядке, что позволит сразу же достать вещи первой необходимости. Чтобы не забыть, в какой коробке находятся вещи первоочередной важности стоит использовать скотч другого цвета. Вещи относящиеся ко второй и третьей группе важности могут некоторое время полежать неразобранными в коробках, до момента, когда на их распаковку не найдется лишнего времени.

Качественная упаковка

Не стоит пытаться сэкономить на упаковочном материале, поскольку это может значительно осложнить процесс переезда. На первом месте в списке стоят вакуумные пакеты, в которой упаковываются различные подушки, одеяла и верхняя одежда. Второе место занимают картонные шкафы предназначенные для перевозки одежды. Благодаря этому удается сохранить одежду выглаженной. Последнее место в списке, но не по важности занимает упаковочная пленка. При перевозке хрупких изделий рекомендуется закупить её впрок.