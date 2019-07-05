Добровольное прохождение детектора лжи: суть, цели и особенности процесса

Проверка на полиграфе – отличный способ получения правдивых сведений от человека, по подозрениям который скрывает правду. Процедура безопасна для здоровья и проводится исключительно при наличии согласия от тестируемого. Многопрофильный медицинский центр Марии Фроловой оказывает услугу на выгодных условиях. Здесь используется высокоточное современное оборудования. Контролирует процесс Фурсов Игорь Анатольевич – профессиональный эксперт, активно участвующий в телевизионных передачах.

Проверка на полиграфе – согласованное психофизиологическое исследование

СПФИ проводится в центре в комфортных условиях только после получения добровольного согласия испытуемого. Кроме того, он имеет право прекратить проверку в любой момент. Заставить принимать участие в тесте клиента клиники Марии Фроловой не могут ни судебные органы, ни родственники, ни представители следствия. В случае отказа эксперт Игорь Анатольевич остановит процедуру и составит соответствующий акт.

Специалист рекомендует лицам, решившимся на проверку на детекторе лжи, принять окончательное решения до начала проверки, но после оглашения перечня вопросов.

Процедура тестирования предполагает фиксацию на теле специальных датчиков, подсоединенных к прибору. Оборудование не излучает вредную энергию, не доставляет болезненных ощущений, что делает его полностью безопасным.

Кому нельзя проходить проверку на СПФИ

Тестирование на детекторе лжи имеет некоторые противопоказания. Сюда относятся:

низкая стрессоустойчивость;

острые сердечно-сосудистые патологии;

серьезные нарушения психики;

грудное вскармливание;

поздние сроки беременности (2-3 триместры) или ее тяжелое течение.

Перед проверкой клиенту медицинского центра нужно пройти консультацию и обследование для обнаружения или опровержения наличия противопоказаний. Это обусловлено тем, что процедура взывает некоторое волнение, негативно которое может отразиться на состоянии здоровья.

С какой целью можно пройти проверку на полиграфе

В жизни современного человека существует множество ситуаций, когда приходится доказывать свою честность. Часто результаты проверки на полиграфе влияют на судьбу самым непосредственным образом. Обычно в клинику обращаются с такими целями:

выявить мошенников среди сотрудников большого коллектива;

подтвердить надежность человека при приеме на ответственные должности;

подтвердить либо опровергнуть факт супружеской измены;

проверить подростка на предмет совершения преступных действий, употребления алкоголя, наркотических веществ и т. д.;

протестировать няню, домработницу, специалиста, приставленного ухаживать за больным или пожилым пациентов на способность причинить моральный,

физический или материальный ущерб;

опровергнуть необоснованные обвинения следствия и других органов власти.

Важно! Проверка на детекторе лжи проводится только для клиентов старше 14 лет, которые могут самостоятельно принимать важные решения, касающиеся здоровья.

Как подготовиться к тестированию

Невзирая на высокую безопасность и простоту исследования, для его проведения нужно соблюдать определенные рекомендации. Эксперт настоятельно советует клиентам приходить на сеанс после качественного сна и приема пищи. Это исключит лишние факторы волнения.

Желательно перед тестированием на детекторе лжи ограничиться в употреблении спиртных напитков, отказаться от лекарств, оказывающих влияние на психику (успокоительных, снотворных, возбуждающих). Не рекомендуются также кофе, особенно крепкий или в большом количестве, кофеиносодержащие продукты (например, энергетики).

Тем, кто проходит терапевтический курс, предполагающих прием указанных лекарств, необходимо дополнительно посетить лечащего врача. Он проконсультирует относительно возможности прерывания или приостановления лечения.

Кто проводит проверку на детекторе в клинике Марии Фроловой

Полиграф – простое в плане использования и настраивания устройство. Но, чтобы проводить качественные проверки на нем, нужно знать не только правила эксплуатации оборудования, но и тонкости человеческой психики. Эти знания должны быть профессиональными, а не полученными из книг. Специалист обязан правильно подготовить испытуемого морально.

Фурсов Игорь Анатольевич, оказывающий услуги в центре Марии Фроловой, имеет профессиональные знания и навыки, большой опыт работы и заслуженную репутацию в качестве одного из лучших экспертов. Он является подполковником ФСБ. Попасть к нему на прием стремятся как физические, так и юридические лица. Полиграфолог неоднократно принимал участие в знаменитых телевизионных шоу.

Игорь Анатольевич доказал умение безошибочно строить беседы с тестируемыми. Благодаря его работе по результатам исследования выносится грамотное заключение, разрешающее проблему заказчика.

Важно! Действие детектора лжи основано на фиксации сильных психологических и физиологических реакций в момент постановления вопросов или получения ответов от тестируемого. Но подобная реакция может иметь другое подспорье, если тема сама по себе болезненна для человека.

Задачей эксперта является выявление причин волнения. Кроме того, технику, какой бы она ни была сложной возможно обмануть. С опытным полиграфологом, коим является Игорь Фурсов, подобный маневр невозможен. Достоверность проводимых им исследований составляет 98%.

Прохождение полиграфа является лучшим способом добиться справедливости, отвести подозрения от собственной персоны, доказать надежность в качестве сотрудника или домашнего служащего. Но для этого должно использоваться профессиональное прогрессивное оборудование, а реализовывать процесс обязан специалист своего дела.

Если остались вопросы или появилось желание провериться на детекторе лжи, сделать это можно по телефону +7(495)788-03-03.

Материал статьи подготовлен редакцией moz.10.

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