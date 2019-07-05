Представили обновленный спорткар BAC Mono R

Компания BAC показала новую модель Mono R, которая стала на 25 кг легче и получила более мощный мотор.

Вес машины всего 555 кг, а это на 25 км меньше, чем предыдущая модификация спортивной машины.

Снижения веса удалось добиться за счет использования нового композитного материала, созданного из углеродного волокна с увеличенным содержанием графена.

В BAC Mono R использовали магниевое шасси, титановую выхлопную систему и карбон-керамические тормозные механизмы.

В движение модель приводится 2,5-литровым ДВС, отдача которого после доработок выросла на 36 л.с.

Теперь мощность агрегата составляет 345 лошадиных сил. BAC Mono R до первой «сотни» разгоняется за 2,5 сек. Максимальная скорость машины составляет 274 км/ч.

Новинка выйдет тиражом в количестве 30 ед. и все они уже распроданы. Цена Mono R составляет 190 950 фунтов стерлингов или около 15,2 млн рублей.