Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг автомобилей, которые пользуются наибольшим спросом в ценовой категории от 5 млн рублей.

Так, были названы самые продаваемые автомобили в РФ по цене от 5 млн рублей по итогам их продаж за первые пять месяцев года.

Лидером рейтинга оказался Toyota Land Cruiser 200, который разошелся тиражом в количестве 2 635 единиц. Средняя стоимость одного экземпляра этой модели составила 5,42 млн рублей.

На второй строчке расположился немецкий автомобиль BMW X5. Его объёмы продаж составили 2 248 шт., а средняя цена одного составила 5 086 000 рублей.

Mercedes-Benz GLS стал третьим в списке с показателем 1 562 реализованных экземпляра. Средневзвешенная стоимость одного автомобиля составила 5 675 000 рублей. На четвертой и пятой строчке расположились Lexus LX и Porsche Cayenne.

Первый имеет среднюю стоимость 7 090 000 рублей и был продан в количестве 1 437 ед., а показатели второго 5 287 000 и 1 330 ед. соответственно.