Компания Garage Italia выпустила Alfa Romeo Giulia с «фреской» на потолке

Компания Garage Italia для прокатной организации Hertz создала уникальный седан Alfa Romeo Giulia Veloce. Эта модель пополнила каталог премиальных машин итальянского подразделения Hertz.

Главным элементом Giulia Veloce стал окрас кузова и фреска на потолке, которую выполнили на основе работ итальянских художников Таддео и Федерико Цуккаро.

Кузов машины выкрашен в голубой оттенок, который повторяет цвет минерала лазурит. Салон также получил оттенки синего, причём для отделки салона специалисты использовали дорогую натуральную кожу фирмы Poltrona Frau и алькантару.

Технически седан не изменился, а под его капотом может устанавливаться 280-сильный бензиновый мотор или 210-сильный дизельный агрегат.



