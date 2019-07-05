Более 800 тысяч автокредитов выдали в России за 2018 год

Показатель выданных кредитов на покупку автомобиля в сравнении с 2017 годом вырос на 10,7%.

За прошлый год в России было выдано более 800 тысяч автокредитов, о чем стало известно «Известиям», журналисты которой ссылаются на данные ГК «АвтоСпецЦентр».

Отмечается, что уже почти половина автомобилей продается в кредит.

Причиной являются программы, предлагаемые при оформлении кредита, которые оказываются выгоднее, чем просто приобрести машину за наличные.

Что касается возраста заемщиков, то наиболее активными являются люди возрастом от 60 лет, а в целом число людей в таком возрасте, которые оформили кредит, увеличивается.