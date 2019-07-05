Показатель выданных кредитов на покупку автомобиля в сравнении с 2017 годом вырос на 10,7%.
Более 800 тысяч автокредитов выдали в России за 2018 год
05.07.2019 13:46
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За прошлый год в России было выдано более 800 тысяч автокредитов, о чем стало известно «Известиям», журналисты которой ссылаются на данные ГК «АвтоСпецЦентр».
Отмечается, что уже почти половина автомобилей продается в кредит.
Причиной являются программы, предлагаемые при оформлении кредита, которые оказываются выгоднее, чем просто приобрести машину за наличные.
Что касается возраста заемщиков, то наиболее активными являются люди возрастом от 60 лет, а в целом число людей в таком возрасте, которые оформили кредит, увеличивается.
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