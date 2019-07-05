Продажи Ford в июне в России увеличились на 43%

Оказалось, компания увеличила продажи своих автомобилей на 43% и это при том, что российский рынок в целом сократился на 3,3%. Объём реализованных единиц в прошлом месяце составил 6 146 ед. А вот по итогам первого полугодия наблюдается отрицательная динамика.

В этот период автопроизводитель реализовал 21 027 авто, что на 18% хуже. Лидирует в продажах по итогам июня кроссовер Ford Kuga.

Он разошелся тиражом в количестве 1 801 ед., улучшив результат на 68%. Стоит отметить, что на рост продаж повлияло то, что компания распродает легковые автомобили со скидками.

Как известно, Ford уходит с российского рынка легковушек, оставляя только коммерческие машины.