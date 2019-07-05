В Toyota задумали выпуск кабриолета Supra Targa

Новое поколение Toyota Supra может получить открытую версию, об этом сообщает журнал Best Car со ссылкой на ведущего разработчика модели Supra.

В компании Toyota сейчас рассматривают вопрос о выпуске Supra Targa (модель со съёмной крышей).

Подробностей про модель пока нет, так как проект находится только на стадии разработки, и пока даже неизвестно утвердят его или нет.

С технической стороны создание Supra Targa не вызовет проблем, так как на платформе Supra создан BMW Z4 с открытым верхом.

Напомним, Toyota Supra была представлена в январе не автосалоне в Детройте. Эта модель создана на новой платформе, которую разрабатывали Toyota и BMW.