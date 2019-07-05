Новое поколение Toyota Supra может получить открытую версию, об этом сообщает журнал Best Car со ссылкой на ведущего разработчика модели Supra.
В Toyota задумали выпуск кабриолета Supra Targa
05.07.2019 16:03
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В компании Toyota сейчас рассматривают вопрос о выпуске Supra Targa (модель со съёмной крышей).
Подробностей про модель пока нет, так как проект находится только на стадии разработки, и пока даже неизвестно утвердят его или нет.
С технической стороны создание Supra Targa не вызовет проблем, так как на платформе Supra создан BMW Z4 с открытым верхом.
Напомним, Toyota Supra была представлена в январе не автосалоне в Детройте. Эта модель создана на новой платформе, которую разрабатывали Toyota и BMW.
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