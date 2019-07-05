В Украине продают шестиколесный пикап на базе ЛуАЗ 969М

Уникальный, но самодельный пикап, выставил на продажу в Сети житель Ивано-Франковской области.

В Украине продают редкий шестиколесный пикап, созданный на базе ЛуАЗ 969М. За него продавец попросит 1,5 тыс. долларов.

Ставший основной для пикапа ЛуАЗ 969М был выпущен в 1990 году.

Судя по опубликованным фото, в задней части кузов выполнен из дерева, а под ним расположили две оси.

По заявлению продавца, пикап в рабочем состоянии, а кузов в нем достаточно вместительный.

Источник: autonews.ua.