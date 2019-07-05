Названы электромобили с наибольшей дальностью пробега

Европейские эксперты опубликовали рейтинг электромобилей, которые имеют самый большой запас хода. В списке оказались автомобили, которые уже успели протестировать.

То есть в данном случае список составляли не на основании данных по запасу хода производителей, а по реальным показателям.

Так, максимальный запас хода оказался у Hyundai Kona Electric. На одной подзарядке эта модель способная проехать максимум 416 км.

С показателями запаса хода 407 км в тройке лидеров оказались Jaguar I-Pace и Kia e-Niro. Электрокар Tesla Model 3 оказался следующим в рейтинге с показателем 384 км на одной зарядке.

На пятом месте располагается Tesla Model X, который способен проехать 375 км до следующей зарядки. Далее в рейтинге оказались:

Tesla Model S — 328 км,

Audi e-tron — 315 км,

BMW i3 — 265 км,

Hyundai Kona electric — 254 км,

Renault Zoe R110 — 235 км.