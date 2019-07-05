Европейские эксперты опубликовали рейтинг электромобилей, которые имеют самый большой запас хода. В списке оказались автомобили, которые уже успели протестировать.
Названы электромобили с наибольшей дальностью пробега
05.07.2019 13:23
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То есть в данном случае список составляли не на основании данных по запасу хода производителей, а по реальным показателям.
Так, максимальный запас хода оказался у Hyundai Kona Electric. На одной подзарядке эта модель способная проехать максимум 416 км.
С показателями запаса хода 407 км в тройке лидеров оказались Jaguar I-Pace и Kia e-Niro. Электрокар Tesla Model 3 оказался следующим в рейтинге с показателем 384 км на одной зарядке.
На пятом месте располагается Tesla Model X, который способен проехать 375 км до следующей зарядки. Далее в рейтинге оказались:
Tesla Model S — 328 км,
Audi e-tron — 315 км,
BMW i3 — 265 км,
Hyundai Kona electric — 254 км,
Renault Zoe R110 — 235 км.
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