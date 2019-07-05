Обновлённый кроссовер Volvo XC40 получил важные обновления

Volvo обновила свой популярный компактный кроссовер XC40. Пока обновленная модель доступна на рынке Великобритании.

Кроссовер получил модернизированный мотор, новую коробку передач и три новых цвета кузова.

Теперь Volvo XC40 можно заказать с 1,5-литровым мотором T3, отдача которого увеличена с 156 до 163 лошадиных сил. Этот ДВС теперь комплектуется новым 8-ступенчатым «автоматом».

Помимо этого для шведского «паркетника» стали доступны новые опции, среди которых «зимний пакет» и улучшенные активные системы безопасности.

Цветовая палитра модели расширена двумя серыми цветами — Thunder Grey и Pebble Grey, а также серебристым Glacier Silver.