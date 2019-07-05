Студенты BMW сделали пикап на базе кроссовера BMW X7

Пикап на базе большого внедорожника создан в единственном экземпляре, а в баварской компании уже заявили, что такой серийной модели не будет.

Студенты профтехучилища BMW Group разработали пикап на базе BMW X7, который был создан для ежегодного саммита BMW Motorrad Days.

Пикап разрабатывали около 9 месяцев, и для проекта компания привлекли 12 студентов. В первую очередь студенты демонтировали заднюю часть кузова внедорожника, а вместо нее установили грузовую платформу, которую в дальнейшем приспособили для перевозки мотоцикла BMW F 850 GS.

В пикапе BMW X7 часть крыши, откидной борт платформы и обшивку задних дверей сделали из пластика армированного углеволокном, что позволило снизить вес машины на 200 кг.



В движение грузовик приводится 3,0-литровым бензиновым мотором мощностью 340 л.с. и 450 Нм крутящего момента.

В BMW X7 тоже устанавливается такой ДВС и с ним машина способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,1 сек. Пикап скорее всего имеет такие же динамические характеристики.