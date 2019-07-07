Пикап Renault Duster выйдет на рынок во второй половине 2019 года

О том, что компания «Рено» ведет разработку нового пикапа на базе «Дастера» сообщалось еще несколько лет назад.



При этом только в начале этого года, стало известно, что модель представят в 2019 году. Между тем, представители компании уже заявили, что пикап активно тестируют и в планах вывести его на рынок Европы уже во второй половине 2019 года.

Ранее предполагалось, что пикап Renault Duster приедет и на российский рынок, но когда это произойдет неизвестно.

Возможно, компания представит пикап в России наряду с новыми поколением кроссовера Duster.

Стоит отметить, что в Бразилии уже предлагается пикап от Renault, где он носит название Oroch, при этом новый пикап никак не будет перекликаться с Oroch.

Предлагать новинку будут под брендом Dacia, а сама она будет представлять собой утилитарный автомобиль для любителей активного отдыха.