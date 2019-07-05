Российский офис компании Renault опубликовал отчетные данные по продажам своих автомобилей за июнь.

В прошлом месяце дилеры марки реализовали 11 944 автомобиля, а этот результат оказался хуже на 12%.

За первые шесть месяцев этого года объёмы продаж Renault составили 64 431 проданный автомобиль, что на 9% меньше.

Доля автопроизводителя на российском рынке составила 7.8%. Renault Duster в июне стал бестселлером бренда Renault в РФ с результатом 3 547 реализованных экземпляров, а этот показатель меньше прошлогоднего на 11%.

Вторым самым продаваемым автомобилем бренда является седан Logan. Он разошелся тиражом в количестве 2 860 единиц, а это меньше на 15%.

В тройке лидеров располагается модель Kaptur. Его объёмы продаж остались на уровне прошлого года – 2 649 шт. Также компания продала 2 464 Sandero, что ниже на 17%.