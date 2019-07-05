Уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей показали в Сети

Эта машина с огромными колесами стоит 10 млн рублей, и в ее разработке принимали участие специалисты «Ермак Nordost», а также специалисты канала «Большое колесо».

УАЗ «Ермак» получил огромное количество доработок, причем авторы проекта не экономили на машине и установили не только дорогостоящие колеса, но также и дополнительное освещение, которое позаимствовали с военной техники.

После всех доработок масса машины выросла до 2,8 тонны, при этом у нее остался стандартный мотор от внедорожника УАЗ.

