Маленький Volkswagen признан самым элегантным автомобилем

Речь идет о компактном электрическом автомобиле Volkswagen ID. Buggy, который впервые дебютировал в этом году в рамках автосалона в Женеве.



Электрокар представляет собой маленький автомобиль, в котором нет крыши, но есть дорожный просвет 239 мм.

Новинку создавали на платформе MEB, а при разработке его дизайна специалисты компании вдохновлялись подобными автомобилями 60—70-х гг.

Между тем в Пеббл-Бич состоялся конкурс элегантности, победителем в котором стал именно Volkswagen ID. Buggy.

Ему удалось получить приз зрительских симпатий, получив наибольшее количество голосов.

Также в конкурсе были автомобили BMW Vision M Next, Bugatti La Voiture Noire, DS X E-Tense, Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation, Honda E, Lexus Concept LC Convertible, Mclaren Speedtail и Renault EZ-Ultimo.