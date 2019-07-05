Американская марка на внутреннем рынке предлагает свой новый пикап с весны этого года.



Ранее уже сообщалось, что Jeep намерена вывести Gladiator и на европейский рынок, но сроки начала реализации не называют.

Между тем, представители компании рассказали, что Jeep Gladiator появится на рынке Европы весной 2020 года, а точнее в апреле.

Приедет новинка и на российский рынок, но пока о сроках появления его в нашей стране информации нет.

Напомним, что обычный пикап в базовой версии получил ценник 33 545 долларов, а вариант Rubicon обойдется на десять тысяч долларов дороже.

На старте продаж доступна для покупки и специальная версия пикапа Launch Edition. Такую версию оценили уже в 60 815 долларов.

Тираж такой спецверсии ограничили 4 190 экземплярами. Такая версия будет отличаться особым оформлением экстерьера и салона, а также шильдиками.