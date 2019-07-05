Недавно появилась информация, что компания Mitsubishi намерена возродить Lancer в кузове хэтчбек и седан. Также японская компания планирует вернуть в модельный ряд Lancer Evolution.
Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer
05.07.2019 12:19
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Источники сообщали, что в основе нового поколения Lancer ляжет платформа от Renault.
По данным Autocar, компания Mitsubishi новый «Лансер» создаст на тележке нового Megane, а для Lancer Evolution будут использовать Megane R.S.
Между тем, дизайнер портала «Колёса» решил показать, как может выглядеть модель. Он использовал уже применяемые японской маркой дизайнерские решения в Eclipse Cross и рестайлинговом пикапе L200.
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