Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer

Недавно появилась информация, что компания Mitsubishi намерена возродить Lancer в кузове хэтчбек и седан. Также японская компания планирует вернуть в модельный ряд Lancer Evolution.

Источники сообщали, что в основе нового поколения Lancer ляжет платформа от Renault.

По данным Autocar, компания Mitsubishi новый «Лансер» создаст на тележке нового Megane, а для Lancer Evolution будут использовать Megane R.S.

Между тем, дизайнер портала «Колёса» решил показать, как может выглядеть модель. Он использовал уже применяемые японской маркой дизайнерские решения в Eclipse Cross и рестайлинговом пикапе L200.