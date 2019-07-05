Стартовали продажи спортивного Brilliance V7 с мотором от BMW

В Китае стартовали продажи кроссовера Brilliance V7, который разрабатывали при сотрудничестве с баварской компанией.

В основе Brilliance V7 лежит платформа MX8. По своим размерам китайский «паркетник» сопоставим с BMW X3. Так, его длина составляет 4 702 мм, ширина — 1 932 мм, высота — 1 753 мм. Размер колесной базы равен 2 770 мм.

Под капотом Brilliance V7 устанавливается 1,8-литровый турбомотор от BMW мощностью 232 лошадиные силы.

В паре в ДВС работает семиступенчатая роботизированная коробка передач.

Внешне Brilliance V7 с силовой установкой от BMW от классической модели отличается радиаторной решеткой, 19-дюмовыми колесными дисками и изменёнными бамперами.

В дилерских центрах марки «заряженный» Brilliance V7 предлагают по цене от 135 900 до 163 900 юаней, что в пересчете составляет от 1 254 000 до 1 512 000 рублей.