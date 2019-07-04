Hyundai рассказал о новинках для российского рынка

Компания Hyundai подготовила для российского рынка новинки, о которых представители бренда рассказали российским журналистам.

Как стало известно Autonews.ru, на российском рынке во второй половине года появится две новинки. В их числе оказался обновленный кроссовер Creta и некая новая версия модели Tucson.

Подробности о них не раскрывают. Пока сложно сказать, какие изменения получит обновленный Creta, но возможно он обновится по подобию бразильской версии, которую уже замечали на тестировании.

Что касается новой модификации Tucson, то в данном случае речь может идти о версии Hyundai Tucson N Line, представленной этой весной.

Также новые варианты анонсированы и для других моделей, но каких конкретно представитель компании не уточнил.