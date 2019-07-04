Автомобили концерна FCA получат новую трансмиссию от ZF

Новая автоматическая коробка передач ZF, разработана для машин с передним продольным расположением двигателя, причем будет неважно использует автопроизводитель классический ДВС или гибридную силовую установку.

Как рассказали в ZF, машины концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) получат новую коробку передач, которая уже относится к четвертому поколению.

Компания ZF подписала с Fiat Chrysler Automobiles контракт на поставку новой автоматической трансмиссии. Это уже второй договор, а первый был подписан в начале 2019 года с BMW.

Производство четвертого поколения автоматической трансмиссии начнется на заводе ZF в Саарбрюккене.

Старт производства запланирован на 2022 год. Позже сборка «автоматов» будет организована в Китае и США.