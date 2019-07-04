Российские аналитики рассказали, сколько россияне потратили на покупку новых автомобилей за первые пять месяцев текущего года.

Как сообщили в агентстве «Автостат», в отчетный период на покупку новых автомобилей в РФ потратили почти триллион рублей, а этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 8 процентов больше. Средняя стоимость одного автомобиля выросла на 10%.

На автомобили отечественных марок было потрачено 96 млрд рублей, из которых 90 млрд пришлось на LADA и 6 на «УАЗ».

С продаж иномарок пришлось 867 млрд рублей или 90% от общей емкости рынка. Лидерами среди иномарок оказались: KIA (122 млрд руб.), Toyota (98 млрд руб.), Hyundai (87 млрд руб.) и Mercedes-Benz (71 млрд руб.).