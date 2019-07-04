Компания Hyundai опубликовала отчетные данные по продажам своих автомобилей за прошлый месяц.

В июне дилеры бренда реализовали в нашей стране 16 331 автомобиль, что на 1% хуже. С начала года объёмы продаж составили 88 026 авто, что на 1% больше.

Как сообщили в компании, Hyundai Solaris в июне стал бестселлером марки на рынке РФ, который разошелся тиражом в количестве 6 023 штук, что меньше на 6%.

Вторым самым востребованным автомобилем стал Hyundai Creta, который также возглавляет рейтинг продаваемых кроссоверов в России.

Третьим по объёмам продаж оказался Hyundai Tucson с результатом 1 958 авто, что меньше на 15%. Также в июне было продано 989 Santa Fe, 721 Sonata и 467 Elantra.