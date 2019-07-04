Volkswagen представил прототип электрического микроавтобуса Type 20

Volkswagen в Калифорнии переименовал свой исследовательский центр и в честь этого создал электрическую версию Microbus 1962 года.

Эта машина разработана как экспериментальный образец. Ее оснастили самыми современными технологиями, которые заключаются не только в силовой установке, но также и дизайне.

Многие детали интерьера напечатаны на 3D принтере, и на нем также сделаны крепления для боковых зеркал.

В машине установили 122-сильный электрический двигатель и батарею емкостью 10 киловатт-часов. Также машина получила экспериментальную пневмоподвеску, над которой работали специалисты Porsche и Volkswagen.

В салоне минивэна разместили систему распознавания лиц, голосовой помощник и голографический мультимедийный комплекс Looking Glass II. Электрокар получил название Type 20.

Что касается исследовательского центра, то теперь он состоит из двух подразделений — Innovation Center California и Engineering Center California.

Первый будет заниматься проектами Volkswagen Group, а задача второго разработка и изучение подключённых машин, автопилотов и парковок.