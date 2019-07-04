Lifan скоро возобновит продажи автомобилей в России

Как известно, в прошлом году на заводе «Дервейс» было прекращено производство кроссовера Lifan X70, после чего компания начала поиск новой производственной площадки в России.

Запасы этого кроссовера закончились очень быстро, впрочем на складах уже давно нет и других моделей.

Но похоже китайская компания уже скоро снова начнет продажи своих автомобилей.

Руководство бренда вело поиски новой производственной площадки в России и как стало известно Авто Mail.ru, ею стал завод Haval в Тульской области, который недавно начал свою работу.

Таким образом, автомобили Lifan скоро снова появятся в продаже в России, но точных сроков пока не называют.

Между тем напомним, что Lifan намерена построить в Липецкой области собственный завод, но строительство приостановлено и пока неизвестно, когда он откроется.