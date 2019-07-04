Новая Hyundai Sonata получит усовершенствованный двигатель

Hyundai представила свой новый мотор Smartstream 1.6 с механизмом, который обеспечивает регулировку работы клапанов в зависимости от того как водитель ускоряет машину.

Новая система получила название CVVD (Continuously Variable Valve Duration), и она обеспечивает длительность открытия впускных клапанов, сохраняя при этом их высоту подъема.

CVVD обеспечивает максимально эффективную регулировку подачи воздуха при открытой дроссельной заслонке.

Новая технология позволила увеличить мощность ДВС на 4% и сэкономить расход топлива на 5%.

Первым мотором с CVVD стал турбированный Smartstream G1.6 T-GDi. Его дебют состоится в новом поколении Hyundai Sonata, которое появится в продаже до конца 2019 года.

