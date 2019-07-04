В распоряжении зарубежного издания оказалась новая партия фото с тестов второго поколения кроссовера Nissan Juke.
Следующий Nissan Juke снова заметили во время тестирования
04.07.2019 22:22
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Как уже известно, автомобиль новой генерации будет построен на другой платформе. Ею окажется шасси, используемое в новом Renault Clio.
Внешность кроссовера изменится, но в целом он останется узнаваем. По предварительным данным, в линейке двигателей автомобиля будет новый 1,3-литровый агрегат, а также двигатель объёмом 1,0 литр. Дизельная линейка будет представлена полуторалитровым агрегатом.
В дальнейшем для Nissan Juke будет доступна и гибридная силовая установка. Стоит отметить, что новый Nissan Juke на российском рынке не появится.
В компании приняли решение снять его с продаж в России, так как он не пользуется спросом.
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