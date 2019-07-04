Следующий Nissan Juke снова заметили во время тестирования

Как уже известно, автомобиль новой генерации будет построен на другой платформе. Ею окажется шасси, используемое в новом Renault Clio.

Внешность кроссовера изменится, но в целом он останется узнаваем. По предварительным данным, в линейке двигателей автомобиля будет новый 1,3-литровый агрегат, а также двигатель объёмом 1,0 литр. Дизельная линейка будет представлена полуторалитровым агрегатом.

В дальнейшем для Nissan Juke будет доступна и гибридная силовая установка. Стоит отметить, что новый Nissan Juke на российском рынке не появится.

В компании приняли решение снять его с продаж в России, так как он не пользуется спросом.