Производство автомобилей в Тольятти и Ижевске было остановлено из-за срыва комплектующих.

Выауск автомобилей на предприятиях был приостановлен 3 июля, а теперь на «АвтоВАЗе» объявили о возобновлении производства с 5 июля.

Напомним, что выпуск машин на заводах временно остановили из-за отсутствия комплектующих производства «Завод Автокомпонент» из Нижнего Новгорода.

Эта группа компаний осуществляет поставку деталей из пластика.

В «АвтоВАЗе» предупредили компанию, что они возможно потребуют от поставщика возмещения убытков за вынужденный простой.