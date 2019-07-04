Производство автомобилей в Тольятти и Ижевске было остановлено из-за срыва комплектующих.
На «АвтоВАЗе» объявили о возобновлении производства
04.07.2019 22:15
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Выауск автомобилей на предприятиях был приостановлен 3 июля, а теперь на «АвтоВАЗе» объявили о возобновлении производства с 5 июля.
Напомним, что выпуск машин на заводах временно остановили из-за отсутствия комплектующих производства «Завод Автокомпонент» из Нижнего Новгорода.
Эта группа компаний осуществляет поставку деталей из пластика.
В «АвтоВАЗе» предупредили компанию, что они возможно потребуют от поставщика возмещения убытков за вынужденный простой.
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