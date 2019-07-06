Red Bull показал красочный ролик с участием профессиональных гонщиков. Один из них был на специально подготовленной для дрифта Lamborgnini Huracan, а второй на грузовике КАМАЗ.
Капотный КАМАЗ попытался обогнать Lamborgnini Huracan
06.07.2019 10:16
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Все действия происходят на Фестивале скорости в Гудвуде, где были организованы выступления гонщиков и показ спортивных автомобилей.
На видео показали заезд гонщика Майка Уидетта на Lamborgnini и Эдуарда Николаева за рулем капотного спортивного грузовика КАМАЗ.
Гонщики при встрече решили выяснить, кто доедет на бал первым, а проигравший должен был нацепить на себя огромную бабочку.
Red Bull создала как всегда захватывающий ролик, который обязателен к просмотру.
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