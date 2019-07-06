Капотный КАМАЗ попытался обогнать Lamborgnini Huracan

Red Bull показал красочный ролик с участием профессиональных гонщиков. Один из них был на специально подготовленной для дрифта Lamborgnini Huracan, а второй на грузовике КАМАЗ.

Все действия происходят на Фестивале скорости в Гудвуде, где были организованы выступления гонщиков и показ спортивных автомобилей.

На видео показали заезд гонщика Майка Уидетта на Lamborgnini и Эдуарда Николаева за рулем капотного спортивного грузовика КАМАЗ.

Гонщики при встрече решили выяснить, кто доедет на бал первым, а проигравший должен был нацепить на себя огромную бабочку.

Red Bull создала как всегда захватывающий ролик, который обязателен к просмотру.

