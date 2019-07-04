В России обновлённый Jac S3 появится не ранее 2021 года

На российском рынке продажи обновлённого кроссовера JAC S3 начнутся не ранее 2021 года.

В Китае JAC S3 уже прошел четвертый рестайлинг. Как пишут на портале «Китайские автомобили», эта версия в РФ появится не ранее 2021 года.

Китайская версия JAC S3 сейчас очень сильно отличается от той версии, которая предлагается в России. Так, она получила большое количество изменений во внешности и теперь модель выглядит более молодёжной.

Новое обновление стало самым масштабным, ведь «паркетник» получил полностью новый предок с «двухэтажной» оптикой.

Основная оптика расположена внизу, а выше размещены «поворотники» и ДХО.

Сзади в JAC S3 тоже внесли изменения и установили новый бампер, а также фонари. Также JAC S3 получил новую мультимедийную систему с 10-дюмовым экраном и панорамную крышу.

Технически кроссовер не изменился и под капотом устанавливается 1,5- или 1,6-литровые моторы мощностью 115 и 120 л.с. соответственно. Первый ДВС работает с механической коробкой, а второй с вариатором. Привод у модели только передний.

На российском рынке сейчас JAC S3 предлагается 2014 модельного года. Его производят на заводе в «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане.

При этом в самом Казахстане уже предлагается более новая версия китайского кроссовера S3. В России китайский паркетник сейчас можно приобрести по цене от 749 000 рублей.