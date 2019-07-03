Уникальная BMW E28 с правым рулем выставлена на аукцион

На аукционе Baron выставили на продажу BMW M5 в кузове E28, которому уже 33 года.

Это праворульная модель, которая окрашена в цвет из каталога BMW Individual и обладает особым интерьерным набором.

Салон BMW M5 выполнен из замши красного цвета. Предыдущий владелец машины работал в диагностическом центре BMW, и редкий седан он постарался восстановить до первоначального состояния.

Было заменено все неоьходимое, чтобы довести редкую машину до первоначального состояния. Причем под замену попали детали интерьера, которые имели потертости и повреждения. Под замену попали даже болты и гайки мотора и коробки передач.

Редкая BMW M5 продается с оригинальной сервисной книгой, в которой есть записи о каждом ремонте, начиная с первого осмотра выполненного в 1986 году.