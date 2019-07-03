Российские аналитики проанализировали данные по продажам автомобилей и выяснили, что на рынке РФ растут продажи китайских машин с пробегом.

За первые пять месяцев этого года на вторичном рынке была продана 31 тыс. авто китайских марок, а этот результат выше прошлогоднего на 2,6%.

Больше всего продается подержанных легковушек марки Chery, которая лидирует на рынке с результатом 9 493 ед., что на 1,3% меньше.

Доля марки среди китайских брендов составила 30,6%. Автомобили бренда Lifan оказались на втором месте по популярности с результатом 7 908 ед., что больше на 6,3%.

Следом оказались Geely (5 521 ед.; +5,9%) и Great Wall (5 468 ед.; +2%), сообщает «Автостат». Остальные китайские модели с пробегом были проданы в количестве менее 800 единиц.