В России средняя цена нового автомобиля за год выросла на 10%

Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Автостат», которые ведут анализ стоимости новых автомобилей в России.

Как оказалось, в период с января по май текущего года, средняя стоимость нового легкового автомобиля составила 1 518 700 рублей.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот результат оказался выше на 9,9%.

Сильнее подорожали иномарки, так как их средневзвешенная стоимость составила 1 776 900 рублей, что больше на 11,1%.

Отечественные легковушки предлагаются по цене 660 500 рублей в среднем, а этот показатель выше на 8,2% в сравнении с периодом январь-май 2018 года.