«АвтоВАЗ» опубликовал данные по продажам LADA

Также стали известны и результаты продаж российских автомобилей по итогам полугодия.

В прошлом месяце «АвтоВАЗ» реализовал 30 786 новых Лад, что оказалось на два процента хуже. С начала года было продано 174 186 машин, что на 2,5% больше.

Доля компании на рынке составила 21%. Лидерство среди моделей удерживает Лада Гранта, которая по итогам полугодия показала рост на 40,1% до 63 982 реализованных штук.

В прошлом месяце модель разошлась тиражом в количестве 11 609 штук, что на 26,4% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Веста стала второй с результатом 55 784 ед. за шесть месяцев года, улучшив результат на 12,4%.

В тройке лидеров располагается Лада Ларгус, который разошелся тиражом в количестве 20 662 штук за шесть месяцев и показал рост на 13,9% до 4 381 ед. в июне.