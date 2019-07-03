Названы 10 самых продаваемых подержанных автомобилей в Москве

Российские аналитики «АвтостатИнфо» опубликовали рейтинг самых продаваемых автомобилей с пробегом на рынке Москвы за период январь-май 2019 года.

Согласно отчетным данным, в этот период москвичи перепродали 103 606 подержанных машин, что больше на 0,8%.

Лидерство на рынке удерживает Ford Focus с результатом 3 123 проданных экземпляра, что на 3,6% меньше. Hyundai Solaris стал вторым с показателем 2 588 ед., а это хуже на 6,7%.

В тройке лидеров с положительной динамикой на 1.2% расположилась Skoda Octavia. Объёмы продаж подержанных экземпляров этой модели составил 2 325 ед.

В первой пятерке лидеров оказались KIA Rio (2108 ед., +5%) и Toyota Camry (1719 ед., +0,6%).

Далее в рейтинге расположились следующие автомобили: Mercedes-Benz E-Класса – 1 606 ед. (+0,6%), Volkswagen Polo (1581 ед., +15%), Opel Astra (1377 ед., -9%) и KIA Ceed (1364 ед., +3,3%).