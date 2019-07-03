Китайская компания на внутреннем рынке запустила в продажу обновленный минивэн с названием Lingzhi M5, который создавался на базе четвертого поколения модели Mitsubishi Delica.
Dongfeng вывел на рынок обновленный аналог Mitsubishi Delica
03.07.2019 21:20
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Минивэн позиционируется как автомобиль 2019 модельного года и отличается от предшественника, обновленной решеткой радиатора, бамперами, новыми вариантами отделки салона, а также расширенной до пяти лет гарантией.
К тому же в топовых комплектациях модели стала доступна панорамная крыша. Моторная гамма осталась без изменений и представлена 1,6-литровый 122-сильным двигателем, пару которому составляет пятискоростная механика, передающая крутящий момент только на заднюю ось.
Оценили обновленный Lingzhi M5 от 64 тыс. юаней или около 590 тысяч рублей.
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