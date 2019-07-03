Dongfeng вывел на рынок обновленный аналог Mitsubishi Delica

Китайская компания на внутреннем рынке запустила в продажу обновленный минивэн с названием Lingzhi M5, который создавался на базе четвертого поколения модели Mitsubishi Delica.

Минивэн позиционируется как автомобиль 2019 модельного года и отличается от предшественника, обновленной решеткой радиатора, бамперами, новыми вариантами отделки салона, а также расширенной до пяти лет гарантией.

К тому же в топовых комплектациях модели стала доступна панорамная крыша. Моторная гамма осталась без изменений и представлена 1,6-литровый 122-сильным двигателем, пару которому составляет пятискоростная механика, передающая крутящий момент только на заднюю ось.

Оценили обновленный Lingzhi M5 от 64 тыс. юаней или около 590 тысяч рублей.