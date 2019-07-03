BMW официально презентовала новую BMW X6

Новое поколение BMW в Россию будет поставляться из США, а купить кроссовер можно будет по цене от 5 420 000 рублей.

Причем в РФ кроссовер будет поставляться с лазерно-люминофорной оптикой BMW Laserlight. В Европе базовая версия будет оснащаться светодиодной головной оптикой.



Баварская компания представила новое поколение купеобразного кроссовера X6, который теперь создан на платформе CLAR. На этой тележке также построен и BMW X5.

BMW X6 по сравнению с предшественником стал длиннее на 26 мм, шире на 15 мм и на 6 мм стал ниже. Колесная база стала на 42 мм больше.

Также новинка получила подсветку радиаторной решетки, которая может включатся автоматически при разблокировке машины или вручную.



BMW X6 получил несколько пакетов — M Sport и Offroad. В первом пакете установят адаптивную подвеску, подруливающие задние колеса, электронноуправляемый задний дифференциал, спортивную выхлопную систему, спортивный руль и вставки из карбона.

В Offroad уже добавят пневмоподвеску с возможностью регулировки дорожного просвета, блокировку заднего дифференциала и четыре внедорожных режима.



Моторы в третьем поколении X6 будут предлагаться бензиновые и дизельные. Так, версия xDrive30d получила 249-сильный 3,0-литровый дизель, а xDrive40i оснащена 340-сильным бензиновым мотором.

В M50d установили 400-сильный дизель, а в M50i 530-сильный бензиновый ДВС. Последняя версия способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,3 сек.

Не зависимо от версии трансмиссия будет только 8-ступенчатая автоматическая с системой полного привода.

В РФ продажи BMW X6 стартуют 30 ноября по цене от 5 420 000 рублей, а самая дорогая комплектация будет стоить от 6 770 000 рублей.