Владельцы автомобилей, в основном, движутся по путям, содержащим сплошные линии, которые запрещается переезжать. Продвигаясь в активном автомобильном потоке, водители зачастую пренебрегают дорожными разметками. В этой статье мы проанализируем, какой полагается штраф за нарушение разметки при перестроении.

Метка, которая еще именуется маркировкой, наносится на дорогу, чтобы оповещать водителей о разрешенном и не разрешенном движении на определенном месте трассы.

Несоблюдение правил разметки приводит к отъезду машины на встречную полосу. Такое движение может послужить причиной соударения автомобилей, человеческих жертв. По этой причине, категорично запрещается пересекать сплошную черту.

Какой штраф полагается за несоблюдение разметки?

Применительно ст. 12.15 Кодекса РФ об административных нарушениях шофера ожидает взыскание в сумме 5000 руб. за пересекание сплошной линии, отъезд на встречную полосу. При исследовании нарушения должностное лицо может как выставить административное взыскание, так и отнять у шофера права на период 4-6 мес. Водители рискуют заполучить крупный штраф за обгон спереди движущейся машины при пересекании сплошной линии, отъезде на встречную полосу.

5000 руб. оплатит собственник автомобиля, который безосновательно запарковался в участке для инвалидов. Подобные зоны обозначаются особой разметкой на асфальте. Если автолюбитель уже имеет взыскание за разметку и отъезд на встречную полосу, то ему грозит наиболее ожесточенная санкция при осуществлении вторичного такого проступка. Ст. 12.15 КоАП РФ предопределяет за это отнимание прав на 1 год.

Взыскание в сумме 1000-1500 руб. ожидает водителей, объезжавших препятствие по встречной полосе, трамвайным путям встречного направления. К примеру, подобным способом шоферу понадобилось объезжать автоаварию.

Если вы не знаете сумму взыскания, можете найти штраф по номеру постановления на сайте ГИБДД с фото.

Рассмотрение дискуссионных ситуаций

Некоторые водители могут потеряться в символах. К примеру, на перекрестке, где принято кольцевое движение, многие малоопытные водители путаются в таких перекрестках.

Нужно уяснить, что перестроиться при перемещении по кругу возможно в любой момент, а вот выезжать следует только с крайнего правого ряда, если нет особых знаков для установления правил движения. Вследствие растерянности шофера правила движения нарушаются.

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