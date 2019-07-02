Новый Land Rover Defender получит восьмиместную модификацию

Эту модель британский автопроизводитель представит в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Но благодаря документу, который был опубликован на зарубежном ресурсе, известно, что компания готовит восьмиместную модификацию — Defender с индексом 130.

Она появится в продаже только в августе 2020 года. В документе указано, что длина 130-серии будет 5100 мм, а ее колесная база составит 3022 мм.



В октябре 2019 года станет доступна четырехдверная версия Defender 110. Ее длина будет 4758 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1916 мм, колесная база — 3022 мм. Весной 2020 года появится Defender 90. Его общая длина будет 4323 мм, а колесная база 2587 мм.

Новое поколение Land Rover Defender будет предлагаться с тремя бензиновыми и тремя дизельными моторами, а вот коробка передач будет только автоматическая.



Два дизельных агрегата D200 и D240 будут четырехцилинровыми, а третий дизельный мотор D300 уже является шестицилиндровым с рядным расположением цилиндров. Он способен обеспечить разгон внедорожника до первой «сотни» за 7,4 секунды.



Топовым ДВС станет 3,0-литровый шестицилиндровый P400. Его максимальный крутящий момент будет 550 Нм.

Как и предполагалось, третье поколение Defender получит еще и гибридную силовую установку P400 PHEV, созданную на базе 2,0-литрового турбомотора.

С гибридным агрегатом по документам заявлен разгон от 0 до 100 км/ч за 5,9 секунды.

Внедорожник будет предлагаться с мультимедийной системой с 10-дюймовым дисплеем, сиденьями с электрорегулировками, цифровой панелью приборов и светодиодной оптикой.