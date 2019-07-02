Названы самые распространенные автомобили на Дальнем Востоке

По состоянию на начало 2019 года в автопарке ДФО насчитывается 2,5 млн легковых авто, причем 68% из них это модели с расположением руля справа.

Аналитическое агентством «Автостат» назвало самые распространенные автомобили на Дальнем Востоке и оказалось, что лидирует тут Toyota Corolla, автопарк которой составляет 161,7 тыс. ед.

Из них 94% это праворульные версии. Вторым самым распространенным автомобилем оказался седан LADA 2106.

Таких автомобилей в автопарке насчитали 66,8 тыс. единиц из которых половина праворульные, выпущенные еще до 1992 года.

Toyota Mark стал третьим в рейтинге с парком 58,3 тыс. единиц. Четвертое и пятое место оказалось за Toyota Corona (55,9 тыс. ед.) и LADA 4х4 (53,5 тыс. ед.).