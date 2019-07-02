Компания Skoda объявила о скидках на свои модели в июле

Российское подразделение марки Skoda в июле предлагает купить Octavia и Rapid со скидкой до 162 400 рублей.

В текущем месяце чешский автопроизводитель запустил спецпредложения на покупку машин марки.

Так, Skoda Octavia может быть приобретена со скидкой до 162 400 рублей, а лифтбек Rapid со скидкой, размер которой может составить до 128 100 рублей.

В июле остались действовать предложения на покупку флагманских Kodiaq и Superb. Эти модели предлагаются с выгодой до 206 500 и 215 000 рублей соответственно.

Также представительство напомнило о действии кредитного предложения в рамках Simply Clever. При первоначальном взносе 15% от стоимости выбранного автомобиля, предусмотрена процентная ставка 8,9%.

Также есть кредит с минимальной процентной ставкой 3%, но при условии, что первоначальный взнос за машину будет от 50%.

В июле еще продлили программы Утилизация/Трейд-ин, а также запустили акцию для покупателей Octavia и Kodiaq. При выборе данных моделей тариф по КАСКО составит 3%.