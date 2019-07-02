Продажи автомобилей Geely на рынке РФ увеличились на 295%

Российский офис китайской марки отчитался о продажах своих автомобилей за июнь.

В отчетный период продажи автомобилей Geely на рынке РФ выросли на 295% и составили 944 ед. Положительная динамика продаж наблюдается и по итогам продаж за первое полугодие, когда было реализовано 4 032 авто, что в 3,8 раза больше.

Бестселлером китайской марки в нашей стране остается кроссовер Geely Atlas, который с февраля этого года предлагается в более мощной версии с 1,8-литровым двигателем.

Между тем, компания намерена расширять модельный ряд за счет новинок. Уже известно, что в Россию приедут такие модели как Geely GS, Geely SX-11 и Geely FY-11.