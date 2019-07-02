Немецкая компания анонсировала скорый дебют обновленной версии кемпера Volkswagen California, опубликовав дизайн-скетч.
Обновленный Volkswagen California представлен на дизайн-скетче
02.07.2019 17:50
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В сообщении говорится, что презентация дома на колесах будет проходить в следующем месяце на выставке Сaravan Salon в немецком Дюссельдорфе.
Отличаться автомобиль от предшественника будет новой решеткой радиатора, оптикой и передним бампером.
В остальном же изменения в модели произошли такие же, что и представленных ранее Transporter и Multivan в версиях 6.1.
Также в California оптимизировали жилой модуль, а также для него впервые предложат полностью цифровую панель приборов Virtual Cockpit и современную мультимедийную систему.
В движение кемпер будет приводиться турбированным дизельным мотором объёмом два литра. Его мощность составит 199 л.с.
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