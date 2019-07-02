Обновленный Volkswagen California представлен на дизайн-скетче

В сообщении говорится, что презентация дома на колесах будет проходить в следующем месяце на выставке Сaravan Salon в немецком Дюссельдорфе.

Отличаться автомобиль от предшественника будет новой решеткой радиатора, оптикой и передним бампером.

В остальном же изменения в модели произошли такие же, что и представленных ранее Transporter и Multivan в версиях 6.1.

Также в California оптимизировали жилой модуль, а также для него впервые предложат полностью цифровую панель приборов Virtual Cockpit и современную мультимедийную систему.

В движение кемпер будет приводиться турбированным дизельным мотором объёмом два литра. Его мощность составит 199 л.с.