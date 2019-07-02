Купе Bentley Continental GT установило рекорд на горе Пайкс-Пик

Пилоту на купе удалось преодолеть 19,99 км трассы с 1500-метровым перепадом высот за 10 минут и 18 сек.

За рулем специально подготовленного Bentley Continental GT находился новозеландский пилот Рис Миллен.

Для заезда Bentley Continental GT был немного доработан. Так, в нем установили каркас безопасности и систему подачи кислородно-воздушной смеси для пилота.

Для заезда использовали купе с мотором W12, который выдает 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В паре с этим ДВС работает восьмиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

С такой силовой установкой Bentley Continental GT от 0 до 96 км/ч разгоняется за 3,6 сек.

Максимальная скорость автомобиля составляет 333 км в час.

В прошлом году Bentley тоже устанавливала рекорд Пайкс-Пик, но уже на кроссовере Bentayga. Им управлял Рис Миллен, который смог преодолеть подъем за 10 минут 49,9 секунды.