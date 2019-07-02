Новый Changan CS35 Plus будут поставлять в Россию из Китая

Этот автомобиль получил ОТСС, в котором указано, что его поставки будут организованы из Китая, хотя ранее планировалось, что его сборка будет налажена на российском предприятии.

Автомобиль имеет следующие габариты: 4 335/1 825/1 660 мм, а расстояние между осями составит 2 600 мм. На российском рынке кроссовер Changan CS35 Plus предложат в двух комплектациях с единственным 1,6-литровым двигателем.

Его мощность работая в паре с пятискоростной механика или шестиступенчатым автоматом, составит 117 л.с. Система привода будет только на переднюю ось.

Для клиентов новый Changan CS35 Plus будет доступен с колесными дисками на 16 или 17 дюймов, а в списке базовой комплектации будет стандартный набор систем безопасности, а также отделка рулевого колеса кожей, 10-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, датчики света и другое.

В более дорогом исполнении автомобиль будет доступен с бесключевым доступом в салон, системой старт/стоп, подогревом передних сидений, камерой заднего вида и др.