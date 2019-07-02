Внешность минивэна Opel Combo Life запатентовали в России

Марка Opel в России запатентовала внешность минивэна Combo Life. Его изображение внесли в базу Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

В базе были зарегистрированы изображения Combo в пассажирской версии Combo Life.

Напомним, новый Opel Combo уже создан на одной платформе с французскими моделями Citroen Berlingo и Peugeot Partner.

С какими моторами поступит в продажу зарегистрированная модель пока неизвестно. В ЕС Opel Combo предлагается с 130-сильным 1,5-литровым дизельным мотором и 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 130 л.с.



Предположительно в России Combo Life будет предлагаться в двух версиях с колесной базой — 2780 мм и 2970 мм.

Напомним, два года назад Opel стал частью концерна PSA. В феврале 2019 года было объявлено, что Opel возвращается на российский рынок, но уже с моделями, в основе которых лежит платформа от PSA.

Позже стало известно, что в российских дилерских центрах будут предлагаться коммерческие модели Zafira Life и Vivaro, а также кроссовер Grandland X.