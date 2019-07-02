Названы трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью

В России провели новое исследование, по результатам которых были названы кроссоверы, меньше всего теряющие в цене после трех лет эксплуатации.

Российские аналитики из «Автостат» проанализировали стоимость нескольких моделей кроссоверов на момент их покупки, а это апрель 2016 года и их цены на вторичном рынке за апрель текущего года.

В списке моделей, взятых для исследования оказались: KIA Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.

Оказалось, что лидером по сохранению остаточной стоимости стал Toyota RAV4. Показатель остаточной цены составил 84,6-92,5%, то есть за три года в случае перепродажи кроссовера владелец потеряет не более 15% от первоначальной цены.

На втором месте с результатом от 72 до 92% расположился KIA Sportage в зависимости от комплектации и двигателя. В тройке лидеров располагается Mazda CX-5 — 83,7-88,6%.

Следом за этим кроссоверов расположились следующие модели: Hyundai Tucson – 77,6-89,7%, Mitsubishi Outlander – 77,7-86,5%, Nissan X-Trail – 71,1-85,4%, Volkswagen Tiguan – 73,5-75,4%.