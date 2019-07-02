Уникальный Nissan Skyline GT-R Nismo R32 выставлен на аукцион

В штате Миннесота на сайте бесплатных объявлений стал доступен для покупки Nissan Skyline GT-R Nismo серии R32 1990 года выпуска. Это очень редкая модель, так как таких купе было выпущено всего 500 ед.

За машину просят 13 226 долларов, что в пересчете 833 тысячи рублей. В России за такую сумму можно купить, например, Volkswagen Polo.

Nissan Skyline GT-R Nismo R32 был создан для кузовного чемпионата Японии, а чтобы пройти омологацию, автопроизводителю пришлось выпустить 500 ед. дорожных версий.



Выставленный на продажу экземпляр обладает порядковым номером 279. В объявлении указан пробег 121 тыс. км.

Также автор указал, что была также модернизирована выхлопная система, блок управления двигателем и установлена новая спортивная подвеска.

Под капотом японского спорткара расположен шестицилиндровый 2,6-литровый ДВС мощностью 280 л.с.

Трансмиссия в купе пятиступенчатая механическая с полным приводом и блокировками дифференциалов спереди и сзади.