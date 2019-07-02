Речь идет о кроссовере Mahindra XUV300, который является перелицованной версией SsangYong Tivoli.
Удешевленный SsangYong Tivoli получил более бюджетную версию
02.07.2019 16:56
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Mahindra объявила о старте продаж новой комплектации Mahindra XUV300, которая оказалась еще дешевле, чем ранее и стала базовой.
Для новинки предлагается 1,2 или 1,5-литровый двигатель с отдачей 110 и 117 лошадиных сил. Эти силовые установки стали доступны с шестискоростной роботизированной КП от Magneti Marelli.
В новой комплектации в списке оборудования присутствует две подушки безопасности, а также задний парктроник, тогда как в топовом исполнении уже есть 7 подушек и современная информационно-развлекательная система.
Оценили более бюджетную версию удешевленного SsangYong Tivoli от 840 тысяч рупий или 767 тыс. рублей.
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