Удешевленный SsangYong Tivoli получил более бюджетную версию

Mahindra объявила о старте продаж новой комплектации Mahindra XUV300, которая оказалась еще дешевле, чем ранее и стала базовой.

Для новинки предлагается 1,2 или 1,5-литровый двигатель с отдачей 110 и 117 лошадиных сил. Эти силовые установки стали доступны с шестискоростной роботизированной КП от Magneti Marelli.

В новой комплектации в списке оборудования присутствует две подушки безопасности, а также задний парктроник, тогда как в топовом исполнении уже есть 7 подушек и современная информационно-развлекательная система.

Оценили более бюджетную версию удешевленного SsangYong Tivoli от 840 тысяч рупий или 767 тыс. рублей.