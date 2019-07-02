GM-АвтоВАЗ продлил в июле скидки на Chevrolet Niva

С 1 июля внедорожник Chevrolet Niva стал участником госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Эти программы возобновили свое действие с 1 июля на прежних условиях. Каждый покупатель в рамках госпрограмм получает скидку в 10%.

К тому же она может суммироваться с программами «Трейд-ин» и «Скидка при покупке Chevrolet Niva в кредит». Они дают клиенту дополнительную скидку до 144,5 тыс. рублей.

Напомним, Chevrolet Niva сейчас стоит от 680 тысяч до 810 тысяч рублей. Эти цены указаны без учёта скидок.

Также новые клиенты уже приобретут обновленную Chevrolet Niva, в которой изменили программное обеспечение электронного блока управления, что улучшило показатели ДВС, и теперь он стал более динамичным при прежнем расходе топлива.